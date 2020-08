ＵＳＴＲ代表と米財務長官、中国副首相と第１段階貿易合意で協議

米通商代表部(USTR)は24日、米中間の第1段階の貿易合意について「双方が進展を確認し、合意の成功を確実にするために必要な措置を取ることにコミットしている」との声明を発表した。

声明によると、双方は「知的財産権保護の強化や金融サービス・農業分野での米企業に対する障壁の撤廃、技術移転の強制の廃止」を確実にするために「貿易合意が求めた構造改革の実行」に向け中国が講じた措置を議論した。

さらに、「両国はまた、中国による米産品購入の大幅拡大と、合意履行に必要な将来の行動についても話し合った」と説明した。

中国国営新華社通信も劉鶴副首相がライトハイザー米通商代表部(USTR)代表、ムニューシン財務長官と電話会談を行ったことを伝えた。

