ソフトバンクグループの中核企業である通信会社ソフトバンクと、LINEの親会社である韓国のIT企業ネイバーが合弁で設立する新会社の取締役会会長にネイバーの創業者で、グローバル投資責任者を務める李海珍氏が指名されたと韓国紙・東亜日報が報じた。LINE社内の匿名の関係者からの情報を引用した。

同紙によれば、ヤフーの親会社Zホールディングス(HD)を傘下に収める新会社の取締役会には、ソフトバンクの宮内謙代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)、藤原和彦取締役専務執行役員兼最高財務責任者(CFO)らも加わる。

原題:Naver Founder to Become Board Chairman of JV With SoftBank:DongA(抜粋)