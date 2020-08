バイトダンス投資家、持ち分使ったTikTok買収協議－ロイター

Photographer: Ivan Abreu/Bloomberg Photographer: Ivan Abreu/Bloomberg

中国のテクノロジー企業、バイトダンス(北京字節跳動科技)の投資家は、同社の持ち分を活用して傘下の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」買収に充てることを協議している。ロイター通信が事情に詳しい複数の関係者を引用して 報じた。

それによれば、米投資会社ゼネラル・アトランティックを含む一部投資家は売却対象となっているティックトック資産の多くを所有することを目指している。この計画では、マイクロソフトないしオラクルが少数の持ち分を受け取ることになるという。

売却に振り向けられるティックトック資産の規模は250億-300億ドル(約2兆6500億-3兆1800億円)に上る可能性がある。バイトダンスの投資家は同社持ち分の一部もしくは全てをティックトック資産の持ち分と交換することを協議している。

ティックトックとゼネラル・アトランティックはロイターへのコメントを控えた。バイトダンスとマイクロソフト、オラクルはコメントを求めたロイターの取材に今のところ返答していないという。

原題:Investors Seek to Use ByteDance Stakes to Fund Tiktok Bid: Rtrs(抜粋)