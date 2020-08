テンセントが楽遊の非公開化で合意近づく、1380億円との評価－関係者

中国のテンセント・ホールディングス( 騰訊)は香港上場のゲーム開発会社、 楽遊科技(ルーヨウ・テクノロジーズ・ホールディングス)を約13億米ドル(約1380億円)と評価する取引で同社の非公開化に近づいている。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

非公開情報だとして匿名を条件に話した関係者によると、両社は1株当たり3.30-3.40香港ドルの価格レンジで協議している。

交渉は進展した段階にあり、週内にも合意が発表される可能性があると関係者は述べた。協議が遅れたり、物別れに終わったりすることもなおあり得るほか、価格やスケジュールなどの詳細も固まっていないという。

楽遊科技買収の可能性を巡っては ソニーも候補に挙げられていた。楽遊科技とテンセントの担当者にコメントを求めたが、今のところ返答はない。

