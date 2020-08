中国の多点新鮮が新たな資金調達、20億ドルの企業価値か－関係者

中国の小売り大手、 物美控股集団が保有する生鮮食品のオンライン販売プラットフォーム、 多点新鮮(北京)電子商務は新たに最大6億ドル(約630億円)の調達を目指している。事情に詳しい関係者が明らかにした。

資金調達ラウンドを通じた投資前の同社の企業価値が約20億ドルと評価される可能性があるという。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。多点新鮮と物美の担当者はコメント要請にすぐには応じなかった。

多点新鮮の ウェブサイトによれば、2015年創業の同社は家庭配送向け食料品オンライン販売のほか、国内の小売業者にデジタルサービスを提供。7月末時点で100を超えるスーパーマーケットチェーンと協業し、同社アプリの月間アクティブユーザー数は1800万人。テンセント・ホールディングス( 騰訊)や IDGキャピタルなどが戦略的投資家だとしている。

原題:China Online Grocer DMall Said to Seek Funds at $2 Billion Value(抜粋)