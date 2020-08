バイデン氏、米民主党の大統領候補指名を受諾－暗黒の季節克服できる

Photographer: Stefani Reynolds/Bloomberg Photographer: Stefani Reynolds/Bloomberg

米民主党全国党大会最終日の20日、バイデン前副大統領が2020年大統領選の同党大統領候補の正式指名を受諾した。

バイデン氏は指名受諾演説で、「当選すれば全ての米国民の代表になる。米国民は暗黒の季節を克服することができる」と訴えた。

バイデン氏はまた、新型コロナウイルスの感染拡大対策として、専門家の意見に基づき、迅速な検査体制を含む国家戦略づくりを約束した。

さらにファーストレスポンダー(初期対応を行う人々)への支払いを増やし、医療用品を拡充させ、学校にも追加資金を投入すると述べ、「われわれは最初からそうすべきだったことを行う」と強調した。

