Ｊ＆Ｊが75億ドル相当の起債、モメンタ買収で－Ｍ＆Ａ資金調達活発化

米 ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)は、自己免疫疾患の治療薬を手掛けるモメンタ・ファーマシューティカルズとの買収合意に伴う資金需要を賄うため、75億ドル(約7930億円)相当の社債募集を開始した。事情に詳しい関係者が20日に明らかにした。

企業の合併・買収(M&A)のための資金調達が今週は再び活発化した。インターコンチネンタル・エクスチェンジ(ICE)やローパーテクノロジーズもここ数日中にM&Aの資金調達に向け債券発行に動いた。

関係者が匿名を条件に語ったところでは、J&Jの起債は6本建てで、40年債の米国債に対する上乗せ利回りは110ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)。当初は125bp程度とされていたという。

関係者によれば、今回の起債はJPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ(BofA)がブックランナーを務めた。

