ノルウェー中央銀行は経済に新型コロナウイルス危機から回復する余地を与えるため、「当面は」金利を過去最低の水準で維持する必要が恐らくあるとの認識を示した。

同中銀は20日、政策金利をゼロで据え置いた。新型コロナ危機への対応で、今年は既に数回の緊急利下げを実施済み。

オルセン総裁は声明で、「経済見通しとリスクバランスに関する政策委員会の判断によると、政策金利は当面の間、現在の水準にとどまる公算が非常に大きいことが示唆される」と発表した。今回の据え置き決定は、ブルームバーグが調査したエコノミストらの予想通りだった。

原題:

Norges Bank Keeps Rate at Zero; Sees No Change ‘for Some Time’(抜粋)