米国株が下落、ドルは上昇－ＦＯＭＣ議事要旨に反応

19日の米金融市場では株式が下げ、ドルが上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨は年後半の経済成長への楽観論が弱まったと受け止められた。米国債は下落。金融当局者らはイールドカーブ・コントロール(YCC)の利点は小さいと判断した。

米国株は下落、S&P500は議事要旨発表後に上げを消す

米国債は下落、10年債利回り0.68%に上昇

ドル指数6営業日ぶりに上昇、FOMC議事要旨で上げ加速

NY原油、小じっかり-OPECプラスは減産順守促す

NY金、リスクオンで大幅反落-2000ドルの節目割り込む

S&P500種株価指数はFOMC 議事要旨の発表後、急失速して下げに転じた。議事要旨では、公衆衛生の危機が経済活動に「重くのしかかっている」と記述。景気回復の道筋は新型コロナウイルス感染抑制の状況に左右されるとの認識を改めて示した。FOMCはかつて将来の金利の道筋に関するガイダンスを明確にする用意があるとの姿勢を示したが、7月28、29両日の会合ではそうした姿勢を後退させたもようだ。

S&P500種は前日比0.4%安の3374.85。ダウ工業株30種平均は85.19ドル(0.3%)安の27692.88ドル。ナスダック総合指数は0.6%低下。

米国債はFOMC議事要旨発表後に上げを消し、日中安値圏に下がった。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.68%。議事要旨には、当局による資産購入の規模や内容の変更についての記述がほとんどなかった。

ステート・ストリートのシニアストラテジスト、マービン・ロー氏は、金融当局者は「財政支援の行き詰まりを踏まえて」景気回復ペースを懸念している公算が大きいと指摘。「金融当局は引き続き可能な措置を講じるが、回復過程においては財政政策も金融政策と同じくらい重要だとの感触が確かにある」と語った。

外国為替市場ではドルが反発。米金融当局者が国債利回りに上限を設定する政策の有益性はわずかだと考えていることなどがFOMC議事要旨で示された後、主要10通貨に対し一段高となった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.6%上昇。ドルは対円で0.7%高の1ドル=106円12銭。ユーロは対ドルで0.8%安の1ユーロ=1.1838ドル。

ニューヨーク原油先物相場はわずかに上昇。石油輸出国機構(OPEC)に非加盟の主要産油国を加えた「OPECプラス」は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、需要の回復が鈍くなっているとして、メンバーに減産合意の順守を促した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物9月限は、前日から4セント上昇して1バレル=42.93ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント10月限は、9セント下げて45.37ドル。

ニューヨーク金先物相場は大幅反落し、1オンス=2000ドルの節目を割り込んだ。S&P500種株価指数が前日に過去最高値を更新したこともあり、今週の金融市場にはリスク志向が徐々に戻ってきている。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、前日比で2.1%安い1オンス=1970.30ドルで終了。金スポット価格はFOMCの議事要旨発表後に一段安。ニューヨーク時間午後2時20分までに、一時3.4%下げて1オンス=1935.18ドルを付けた。

