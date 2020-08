トランプ米大統領は18日に記者団に対し、中国と今は話したくないと述べ、そのため当初今月予定していた協議を取りやめたと明らかにした。

トランプ大統領はまた、北京字節跳動科技(バイトダンス)が運営する短編動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の米国事業について、米オラクルとマイクロソフトの両方が取得に関心を持っているとした上で、オラクルはティックトックの事業買収への対応が可能だろうと語った。

