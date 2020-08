マコネル米共和党院内総務は17日、新型コロナウイルスで打撃を受けた経済を支援する包括案を巡る協議は「なお続いている」が、民主党と合意に達すると確信を持って言うことはできないと述べた。

同氏は記者会見で、この日の午前に上院共和党およびムニューシン財務長官と電話で話し合ったことを明らかにした。上院が休会中でも電話で協議は続いており、「何も失われていない」と語った。

郵政公社については、「うまく行くだろう」とした上で、議員が郵政公社が確実に機能できるようにすると記者団に語った。また、大統領選の郵便投票で多くの遅配が発生する可能性があるとトランプ大統領が懸念していることについて、自分は懸念していないと述べた。

