日本郵政が傘下のオーストラリア物流会社トール・ホールディングスの売却に動く場合、デンマークの同業DSVがその一部に関心を示す可能性がある。同社のイエンス・ルン最高財務責任者(CFO)の発言を引用し、 シッピングウオッチが伝えた。

シッピングウオッチによれば、トール・ホールディングスの豪州国内物流業務は買収による相乗効果が期待できず、DSVは空輸および海運ビジネスに関心を持つだろうとルン氏は述べたという。

原題:DSV Is Interested in Parts of Japan Post’s Toll: ShippingWatch(抜粋)