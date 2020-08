外国勢の米国債保有総額、６月は7.04兆ドルに増加－日本は依然首位

米国外で保有される米国債残高が6月に7兆400億ドル(約746兆円)に増加したことが、米財務省の 最新データで明らかになった。2カ月連続の増加で、新型コロナウイルス感染拡大による最悪の影響を回避するため当初急増した米国の借り入れペースに外国勢の需要が後れを取っていないことが示唆された。

17日に公表された同データによれば、外国勢の保有総額は609億ドル増加。過去最高の7兆800億ドルを記録した2月以来の高水準に達した。

米連邦準備制度理事会(FRB)によるドル流動性を融通するスワップライン取り決めは6月も続けられていたことから、外国の中央銀行はドル資金ニーズへの対応と自国通貨の下支えで米国債売却に変わる手段を得ていた。

中国の米国債保有残高は6月に93億ドル減少し1兆700億ドルとなり、外国勢では2位。日本は9億ドル増加し1兆2600億ドルで、引き続き外国勢の保有残高トップだった。

租税回避地とされるアイルランドの保有残高は3304億ドルと、前月の3242億ドルから増加した。

