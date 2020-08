香港株の指標、ハンセン指数の構成銘柄に、中国のアリババ・グループ・ホールディング、小米、薬明生物技術が加わる。指数の運営会社が14日、四半期の銘柄入れ替えを発表した。

信和置業、中国旺旺控股、中国神華能源は除外される。入れ替えは9月7日実施。

アリババの採用は香港市場における中国テクノロジー銘柄の影響拡大を反映している。14日終了時点でハンセン指数構成50社中、少なくとも26社が収入の半分以上を本土から得ていた。

アリババ創業者、馬雲(ジャック・マー)氏のアント・グループや、ネットイース(網易)、JDドットコム(京東)などの中国本土企業も香港上場を計画している。

