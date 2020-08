配車サービスの米 リフトの株価が、13日の米株市場で一時5.9%急落した。新型コロナウイルス感染拡大に伴う需要の落ち込みで4-6月(第2四半期)の 売上高が前年同期比で急減したことに加え、カリフォルニア州で業務停止リスクに引き続き直面していることが影響した。

ニーダムは同社について、「双頭の怪物と戦う」ような苦境にあると指摘した。一方、同業の米 ウーバー・テクノロジーズは1.2%安で13日の取引を終えた。

原題:Lyft Falls as Analysts See Fight Against a ‘Two-Headed Monster’(抜粋)