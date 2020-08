米国家経済会議(NEC)のクドロー委員長は米州評議会の ウェブキャストで、中南米諸国は中国による域内への影響について「目を光らせておく」方が良いと述べた。

クドロー氏は中国のインフラ投資は世界の他の地域で「良い結果を出していない」と指摘。トランプ政権は米国企業に対するスパイ活動やハッキング、人権、香港、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)下での行動などの問題について中国に不満を抱いていると付け加えた。

米経済については、改善しているが「困難を脱してはいない」との認識を示しつつも、「明らかに回復が進んでいる。需要の高まりと在庫の縮小を踏まえれば、自律的回復だと思う」と語った。

原題:

Kudlow: China Is a Subverting Force, Must Be ‘Watched Carefully’(抜粋)