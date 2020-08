フェイスブック、1.6億人の米ユーザー狙い選挙情報サイトを特設

米 フェイスブックは、11月の選挙に向けて投票情報サイトを立ち上げた。投票登録のリンクや、投票所でのボランティア活動に申し込む方法など、選挙に関連した情報をまとめて提供する。

この特設サイトはマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)が6月に発表していたもので、今秋には米国内ユーザーのフェイスブックとインスタグラムのフィード最上部に表示される。フェイスブックのソーシャルインパクト担当ディレクター、エミリー・ダルトン・スミス氏によれば、同社ではこのサイトが11月の選挙までに米国のユーザー1億6000万人の目に触れると見込む。フェイスブックは州当局のほか、 超党派政策センターや 連邦投票支援プログラムなどの団体から情報を集め、同サイトに集積する考え。

フェイスブックの投票情報サイト 出典: フェイスブック

フェイスブックは先月、投票に関する情報が含まれる全ての投稿に ラベル付けを開始しており、新たな情報サイトにユーザーを誘導する計画。同社は400万人の投票登録を支援することを目指している。

ダルトン・スミス氏によると、同サイトを用いて開票結果を共有することも予定している。郵便投票が多くなると予想される中で、開票結果がすぐに出ないシナリオにも備えている。

