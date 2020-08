Photographer: Chris Kleponis/Polaris Photographer: Chris Kleponis/Polaris

トランプ米大統領は12日、「(11月の大統領選での)私の勝利を前提として、われわれは来年の年明け後に給与税を終わらせるつもりだ」と語った。

トランプ大統領はホワイトハウスでの記者会見で、この動きが企業と雇用に素晴らしい効果をもたらすだろうと発言した。

原題:Trump Says He’ll Terminate Payroll Tax If He Wins Election(抜粋)