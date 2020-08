1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

ムニューシン米財務長官は12日、ペロシ下院議長と電話で話をしたが、民主党は経済対策の交渉に関心がないと述べた。

原題:

Mnuchin Says Democrats Not Interested in Stimulus Negotiations(抜粋)