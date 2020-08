Photographer: Kyle Rivas/Getty Images North America Photographer: Kyle Rivas/Getty Images North America

2020年米大統領選に関する モンマス大学の全米世論調査で、民主党候補の公認指名が確実なバイデン前副大統領が登録有権者の51%の支持を集め、トランプ大統領(41%)に引き続き10ポイントの差をつけていることが分かった。

6-10日実施の調査(誤差率プラスマイナス3.5ポイント)によれば、誰に投票するか決めていない登録有権者は全体の4%を占めた。「郵便投票」を簡単に利用できるようにすることは良い案だと過半数(58%)が回答し、37%が反対した。

同調査の6月後半の支持率はバイデン氏が52%、トランプ氏が39%だった。

原題:Biden Leads Trump by 10 Points Nationwide in New Monmouth Poll(抜粋)