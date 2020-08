米バイオテクノロジー会社の モデルナは11日、新型コロナウイルスに対するmRNAワクチンとして開発中の「mRNA-1273 」を1億回分製造・供給する契約を米政府と結んだと発表した。金額は最大15億ドル(約1600億円)。

発表資料によると、米政府は4億回分を追加購入できるオプションも与えられた。

トランプ米大統領は同日、モデルナの「ワクチンが承認され次第、1億回分を迅速に製造する軌道にある」とホワイトハウスでの会見で述べた。

発表を受け、モデルナの株価は時間外取引で一時8.5%上昇した。

原題: Moderna, U.S. in Covid-19 Vaccine Deal for Up to $1.5 Billion; Moderna, U.S. in $1.5b Covid-19 Vaccine Deal For 100m Doses(抜粋)