Photographer: Qilai Shen/Bloomberg Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

トランプ米大統領は、10日の右派メディア「ブライトバート」との インタビューで、中国との貿易交渉について、「中国ウイルスで彼らがわれわれにしたことの結果、現時点で私が最も考えそうにないのは、中国との第2段階合意だ」と語った。

一方、トランプ大統領はFOXスポーツに対し、中国の習近平国家主席とは「長い間」話していないと述べ、「あの疫病が中国からやって来た時点で、関係が変わった」と発言した。

原題:Trump Says China Phase 2 Deal Last Thing on His Mind: Breitbart、Trump Says He Hasn’t Spoken to Xi in a Long Time(抜粋)