民泊仲介の米 エアビーアンドビーは、今月中に新規株式公開(IPO)に必要な文書を米証券取引委員会(SEC)に提出する計画だ。ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が事情に詳しい関係者の話を基に報じた。

DJによると、モルガン・スタンレーが主幹事として起用され、ゴールドマン・サックス・グループも重要な役割を担っている。エアビーがIPOを進めるかどうかの保証はないという。

原題:Airbnb Plans to File Confidentially for IPO in August(抜粋)