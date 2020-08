香港に認めてきた優遇措置を廃止する米 大統領令にトランプ大統領が署名したことを受け、米政府は輸入業者に対し、香港製品を「中国製」と分類することを義務付ける方針だ。米連邦公報に11日に掲載予定の 規則案で明らかになった。

同案によれば、輸入業者は連邦公報への掲載後、新たなマーキング(荷印)の実施まで45日間の移行期間が認められるという。

原題:U.S. Readies Rule to Label Hong Kong Goods as Made in China(抜粋)