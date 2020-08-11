【米中ウオッチ】報道脅かす国安法、個人標的に制裁合戦、口座監視

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【米中ウオッチ】報道脅かす国安法、個人標的に制裁合戦、口座監視Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 香港警察、国安法違反の疑いでメディア界大物の黎智英氏逮捕
- 香港の民主活動家アグネス・チョウ氏、自宅で逮捕される－有線電視
- トランプ米政権、香港行政長官ら11人に制裁－政治的弾圧で
- 中国、米議員ら11人に制裁へ－香港巡る米国の措置に報復
- シティとスタンダードＣ、米制裁対象者の香港口座に監視強化－関係者
- 「微信」禁止のトランプ大統領令、米企業の国際展開を脅かす恐れ
- アザー米厚生長官が台湾訪問、断交後に訪台の米当局者で最高位
- 米英豪カナダとニュージーランド、香港政府の決定を「深く憂慮」
- 香港の個人情報監督当局、米財務省を非難－行政長官らの情報公表で
- ＴｉｋＴｏｋ買収、マイクロソフトが合意に至る公算小さい－ＳＣＭＰ
- ツイッターとティックトックが合併の可能性で予備的交渉－ＤＪ
- ティックトックが11日にもトランプ政権を提訴、大統領令巡り－ＮＰＲ
- テンセント、斗魚と虎牙の合併目指す－ゲーム配信プラットフォーム
- ネットイースもユニバーサルから楽曲提供－テンセントには打撃
- 香港株、４日ぶり上昇－マカオ訪問ビザ発行再開でカジノ株高い
- 中国、マカオへの観光ビザ発給再開－12日に広東省珠海市から
- 中国の乗用車販売、７月は前年同月比8.5％増－ＣＡＡＭ
- 中国の消費者物価、７月は上昇加速－洪水に伴う混乱が影響
- 中国銀行業界、４－６月利益24％減－少なくとも10年ぶりの大幅減益
- 人民銀総裁、金融政策はより柔軟に－中国は第１段階の米中合意履行
- ソフトバンクＧ出資の貝殻找房、約20億ドル規模の米ＩＰＯ目指す