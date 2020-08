中国の乗用車販売、７月は前年同月比8.5％増－ＣＡＡＭ

中国自動車工業協会(CAAM)は11日、7月のディーラー向け乗用車販売台数が前年同月比8.5%増の167万台だったと発表した。

乗用車にはセダンと多目的車(MPV)、スポーツタイプ多目的車(SUV)、クロスオーバーユーティリティー車が含まれる。自動車販売台数は7月に前年同月比16.4%増の211万台となった。

7月の新エネルギー車(NEV)販売は19.3%増の9万8000台。中国市場での2020年のNEV販売台数は110万台、そのうち米テスラは10万台に達するとCAAMは見込んでいる。19年のNEV販売は121万台だった。

一方、中国の全国乗用車市場情報連合会(乗連会)が同日発表した7月の乗用車販売(小売りベース)は前年同月比7.9%増の163万台。前月比では3.7%減った。

7月のSUV小売り販売は前年同月比13.1%増の72万8000台。

乗連会によれば、テスラによる7月の中国販売台数は1万1014台。同社は中国EV市場での首位を維持した。

乗連会の崔東樹秘書長(事務局長)はオンライン記者会見で、7-12月(下期)の乗用車販売台数は前年同期比で3-5%増えるものの、通年では最大10%減少するとの見通しを示した。

原題:China NEV Sales Expected to Reach 1.1m Units in 2020: CAAM (1)、China Retail Car Sales Likely to Grow by Up to 5% in 2H: PCA (1)、Tesla Sold 11,014 Vehicles in July in China: PCA(抜粋)