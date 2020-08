イングランド銀行(英中央銀行)のラムズデン副総裁(市場・銀行担当)は、景気が減速し、市場が再び動揺する場合には、中銀は量的緩和(QE)の加速と強化に動く方針だと語った。英紙タイムズとのインタビューで発言した。

ラムズデン副総裁は、中銀には英国債の買い入れペースを強化する用意があると述べ、英国のポートフォリオの約30%を現在保有しているとしても、中銀が買い入れ可能な量に制限はないとの認識を明らかにした。

ラムズデン氏は、景気回復は続くと予想されるが、回復ペースはひどく緩慢で失業率の上昇を伴う可能性があるとの見通しを示した。

原題:Ramsden Says BOE Ready to Step up Q.E. if Economy Slows: Times(抜粋)