トランプ米大統領は10日、主要7カ国首脳会議(G7サミット)の開催時期について、11月の米大統領・議会選後まで先送りする考えに「大きく傾いている」と述べた。各国首脳にとって「もっと落ち着いたより良い雰囲気」を確保するためだとしている。

ホワイトハウスで記者会見したトランプ大統領はまた、ロシアのプーチン大統領は「重要なファクター」だとし、首脳会議に招きたい意向をあらためて表明した。

原題:Trump Says He’s Inclined to Push G-7 Meeting to After Election、 Trump Says He’ll Delay G-7 Summit Until After U.S. Election(抜粋)