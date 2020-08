Photographer: Stefani Reynolds/CNP Photographer: Stefani Reynolds/CNP

トランプ米大統領は10日午後のホワイトハウスでの記者会見を一時中断して退席したが、その後戻り、ホワイトハウスの敷地の外で「発砲があり、病院に搬送された人がいる」と説明した。

大統領は「この人物はシークレットサービスに撃たれたようだ」と述べ、事態は収拾したと説明した。

原題:

Trump Returns to Briefing After ‘Someone Shot by Secret Service’(抜粋)