ムニューシン米財務長官とメドウズ大統領首席補佐官はトランプ大統領に対し、追加景気対策に関連した大統領令を発令するよう提言する。ムニューシン長官が7日に記者団に述べた。

ムニューシン長官は民主党指導者らとの協議を終えて、「トランプ大統領は合意を望んでいる。残念ながら、きょうは何の進展もなかった」と述べた。

原題:Mnuchin to Recommend Trump Take Executive Action on Relief(抜粋)