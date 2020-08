中国の経常収支は4-6月(第2四半期)に黒字に戻った。予想を上回る輸出と新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)で海外旅行が減ったことが寄与した。

国家外為管理局(SAFE)が7日発表した6月末時点の経常収支は1196億ドル(約12兆6300億円)の黒字。

前年同期の黒字(305億ドル)を大きく上回り、2008年以来の黒字水準となった。今年1-3月(第1四半期)は337億ドルの赤字だった。

1-6月(上期)の経常黒字は859億ドル。

