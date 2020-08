ティックトック、トランプ米大統領令であらゆる可能な対処法を追求へ

Photographer: Ivan Abreu/Bloomberg Photographer: Ivan Abreu/Bloomberg

中国の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」は、トランプ米大統領が6日署名した大統領令に「衝撃」を受けたとし、正当な手続きを全く経ずに発令されたと、ウェブサイト上の ブログで主張した。

ティックトックは、これまで約1年にわたり米政府が表明した懸念に対して建設的な解決策を提供するよう誠意を持って取り組んできたと説明。米国事業を米国企業に完全に売却する意向があることも伝えていたとした。

法の支配が放棄されず、ティックトックとその利用者が公正な扱いを確実に受けられるようにするため、利用可能なあらゆる対処策を追求すると表明。これらが政権によって保障されないなら、米国の法廷で争うことになるとの考えを示した。

原題:

Tiktok Says to Pursue All Remedies Available on Trump Order(抜粋)