米当局者はトランプ氏の大統領令について、ソーシャルメディアの「微信(ウィーチャット)」の親会社、テンセント・ホールディングス(騰訊)およびその子会社との取引でウィーチャットに関連するもの全てを阻止するが、テンセントとの他の取引を禁じるものではないと説明した。

短編動画の投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」に関する大統領令は、親会社のバイトダンス(北京字節跳動科技)またはその子会社が権益を持つ全ての取引を遮断することが目的だとも述べた。

原題:

U.S. Order Relates Only to WeChat, Not Tencent Transactions(抜粋)