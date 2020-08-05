【外国株動意銘柄】Ｊ＆Ｊ、アリアンツ、コメルツ銀、モデルナ

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【外国株動意銘柄】Ｊ＆Ｊ、アリアンツ、コメルツ銀、モデルナ松田英明
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- レムデシビルとインターフェロンの併用療法、コロナ患者への試験開始
- モテﾞルナ、前金で４億ドル受け取る－コロナワクチン供給に向け
- ニュアンス：４Ｑ調整後１株利益予想、市場予想下回る
- ＣＦインダストリーズ：２Ｑ売上高、市場予想を2.6％上回る
- コストコ：７月既存店全体の売上高、市場予想上回る
- ３Ｄシステムズ：２Ｑ調整後１株損失、市場予想より大幅
- ＴｉｋＴｏｋ米事業売却、親会社が３週間以内の合意否定－環球時報
- Ｊ＆Ｊ、米政府とワクチン候補１億回分供給で合意－国内で大規模生産
- 遠隔医療の米テラドック、185億ドルでリボンゴ買収へ
- カプリ･ホールテﾞィンクﾞス：１Ｑ収入、市場予想上回る
- ＢＭＷ、４－６月は2009年以来の四半期赤字－新型コロナが影響
- アリアンツ、２Ｑは営業減益－ＰＩＭＣＯには大規模な資金流入
- クアルコム 、モデムチップとプロセッサーをＴＳＭＣに発注－台湾紙
- コメルツ銀行、通期黒字を断念－ワイヤーカード破綻で引当金増加
- 香港一の富豪一族、資産が8400億円縮小－香港への投資家懸念高まりで
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。