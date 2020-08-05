 コンテンツにスキップする
cojp

【外国株動意銘柄】Ｊ＆Ｊ、アリアンツ、コメルツ銀、モデルナ

松田英明

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • レムデシビルとインターフェロンの併用療法、コロナ患者への試験開始
  • モテﾞルナ、前金で４億ドル受け取る－コロナワクチン供給に向け
  • ニュアンス：４Ｑ調整後１株利益予想、市場予想下回る
  • ＣＦインダストリーズ：２Ｑ売上高、市場予想を2.6％上回る
  • コストコ：７月既存店全体の売上高、市場予想上回る
  • ３Ｄシステムズ：２Ｑ調整後１株損失、市場予想より大幅
  • ＴｉｋＴｏｋ米事業売却、親会社が３週間以内の合意否定－環球時報
  • Ｊ＆Ｊ、米政府とワクチン候補１億回分供給で合意－国内で大規模生産
  • 遠隔医療の米テラドック、185億ドルでリボンゴ買収へ
  • カプリ･ホールテﾞィンクﾞス：１Ｑ収入、市場予想上回る
  • ＢＭＷ、４－６月は2009年以来の四半期赤字－新型コロナが影響
  • アリアンツ、２Ｑは営業減益－ＰＩＭＣＯには大規模な資金流入
  • クアルコム 、モデムチップとプロセッサーをＴＳＭＣに発注－台湾紙
  • コメルツ銀行、通期黒字を断念－ワイヤーカード破綻で引当金増加
  • 香港一の富豪一族、資産が8400億円縮小－香港への投資家懸念高まりで

関連ニュースと情報：
ファーストワード日本語スクロール画面：FIRST
ファーストワード日本語画面：NH BFW
外国個別銘柄ニュース：NI GAIKABU

    これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE