トランプ米大統領は3日、給与税の徴収停止を検討しているかとの質問に対し、「私は大統領令を通じてそれを行うことができる」と述べた。

ホワイトハウスは失効した失業保険給付上乗せの延長についても、トランプ氏が大統領権限を行使することができるか検討している。

原題:

Trump Says He Could Act on Payroll Tax Via Executive Action(抜粋)