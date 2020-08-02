【外国株動意銘柄】アップル、マイクロソフト、ギリアド、シーメンス

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【外国株動意銘柄】アップル、マイクロソフト、ギリアド、シーメンスBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- ソレント株急伸－コロナ検査が「ゲームチェンジャーにも」との見方
- ギリアド株下落、レムデシビルの見通しは「信じ難い」との見方
- 独シーメンス系が米バリアン買収で合意、今年最大のヘルスケア案件
- バイトダンスがＴｉｋＴｏｋ米事業全て売却の用意､禁止回避で-関係者
- マイクロソフトとバイトダンス、ＴｉｋＴｏｋ買収交渉を保留－ＤＪ
- 中国企業傘下「ティックトック」の米国事業を禁止する－米大統領
- ソシエテ、シンガポールの貿易商品ファイナンス部門を閉鎖へ－関係者
- アップル、スマホ決済テクノロジーの加モビーウェーブを買収－関係者
- マードック家次男ジェームズ氏、ニューズ取締役辞任－編集方針で相違
- アップルが時価総額世界一、サウジアラムコ抜く－好決算で株価10％高
- ツイッターのハッキング事件、17歳の男を逮捕－米司法省は３人訴追
- マイクロソフト、ティックトック米事業の買収で協議中－関係者
- 米メルク、新型コロナ治療薬とワクチンの開発を推進へ
- サノフィとグラクソの新型コロナワクチン、ＥＵも近く供給合意へ
- アップル、株価急伸で時価総額1000億ドル増加－市場は決算を高評価
- 米政府、サノフィとグラクソに最大21億ドル提供へ－ワクチン開発支援
- キャタヒﾟラー、４－６月利益は予想上回る－需要減をコスト削減で補う
- タタ･モーターズ:１Ｑ純損失844億ルピー－前年同期損失370億ルピー
- ＦＣＡＵ：２Ｑ調整後ＥＢＩＴ赤字、市場予想より小幅
- アンダーアーマー：２Ｑ純収入、最も高い市場予想上回る
- コルゲート：２Ｑ調整後１株利益、市場予想上回る
- エヌビディア､ソフトバンクＧのアーム買収交渉で進んだ段階－関係者
- 中国、アリペイとウィーチャットペイ巡り独禁法調査検討－ロイター
- ＫＬＭ、4500～5000人を削減する計画－政府支援に伴うリストラ
- ロンドン証取グループ、伊部門売却も－リフィニティブ買収完了目指す
- ロレアル、４－６月の売上高19％減－ロックダウンで化粧品の需要減る
- ＢＮＰパリバ、４－６月債券トレーディング収入154％増－株式53％減
- ブリティッシュ･アメリカン･タバコが事業状況を発表
- テスラに手が出ない消費者を狙え－中国ＥＶメーカーの生き残り戦略
- クﾞレンコア:１Ｈ独自ソースの銅生産58.81万トン
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。