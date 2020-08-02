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【外国株動意銘柄】アップル、マイクロソフト、ギリアド、シーメンス

Bloomberg News

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • ソレント株急伸－コロナ検査が「ゲームチェンジャーにも」との見方
  • ギリアド株下落、レムデシビルの見通しは「信じ難い」との見方
  • シーメンス系が米バリアン買収で合意、今年最大のヘルスケア案件
  • バイトダンスがＴｉｋＴｏｋ米事業全て売却の用意､禁止回避で-関係者
  • マイクロソフトとバイトダンス、ＴｉｋＴｏｋ買収交渉を保留－ＤＪ
  • 中国企業傘下「ティックトック」の米国事業を禁止する－米大統領
  • ソシエテ、シンガポールの貿易商品ファイナンス部門を閉鎖へ－関係者
  • アップル、スマホ決済テクノロジーの加モビーウェーブを買収－関係者
  • マードック家次男ジェームズ氏、ニューズ取締役辞任－編集方針で相違
  • アップルが時価総額世界一、サウジアラムコ抜く－好決算で株価10％高
  • ツイッターのハッキング事件、17歳の男を逮捕－米司法省は３人訴追
  • マイクロソフト、ティックトック米事業の買収で協議中－関係者
  • メルク、新型コロナ治療薬とワクチンの開発を推進へ
  • サノフィとグラクソの新型コロナワクチン、ＥＵも近く供給合意へ
  • アップル、株価急伸で時価総額1000億ドル増加－市場は決算を高評価
  • 米政府、サノフィとグラクソに最大21億ドル提供へ－ワクチン開発支援
  • キャタヒﾟラー、４－６月利益は予想上回る－需要減をコスト削減で補う
  • タタ･モーターズ:１Ｑ純損失844億ルピー－前年同期損失370億ルピー
  • ＦＣＡＵ：２Ｑ調整後ＥＢＩＴ赤字、市場予想より小幅
  • アンダーアーマー：２Ｑ純収入、最も高い市場予想上回る
  • コルゲート：２Ｑ調整後１株利益、市場予想上回る
  • エヌビディア､ソフトバンクＧのアーム買収交渉で進んだ段階－関係者
  • 中国、アリペイとウィーチャットペイ巡り独禁法調査検討－ロイター
  • ＫＬＭ、4500～5000人を削減する計画－政府支援に伴うリストラ
  • ロンドン証取グループ、伊部門売却も－リフィニティブ買収完了目指す
  • ロレアル、４－６月の売上高19％減－ロックダウンで化粧品の需要減る
  • ＢＮＰパリバ、４－６月債券トレーディング収入154％増－株式53％減
  • ブリティッシュ･アメリカン･タバコが事業状況を発表
  • テスラに手が出ない消費者を狙え－中国ＥＶメーカーの生き残り戦略
  • クﾞレンコア:１Ｈ独自ソースの銅生産58.81万トン

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