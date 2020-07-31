ユーロ圏、４－６月ＧＤＰ12.1％減－スペインは18.5％減

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ユーロ圏、４－６月ＧＤＰ12.1％減－スペインは18.5％減Fergal O'Brien、Catherine Bosley
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イタリア12.4％減、フランス13.8％減と軒並み２桁の縮小
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７月のユーロ圏インフレ率は0.4％－予想0.2％
ユーロ圏経済の４－６月（第２四半期）は前例のない大きなマイナス成長となった。新型コロナウイルスの流行で、深いリセッション（景気後退）に陥った。
31日に発表されたユーロ圏の４－６月域内総生産（ＧＤＰ）は前期比12.1％減。スペインの落ち込みが最も大きく、18.5％減少。イタリアとフランスも２桁台のマイナスとなった。
新型コロナの感染拡大阻止に向けた厳密な隔離措置が企業活動と個人消費を抑えたほか、観光業の不振も響いた。
イタリアの国内総生産（ＧＤＰ）は12.4％減、フランスは13.8％減だった。
同日発表された７月のユーロ圏インフレ率は0.4％。エコノミスト予想の0.2％は上回ったものの、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が目指す２％弱には程遠い。
原題：Virus Plunges Euro-Area Into Recession, Spain Takes Biggest Hit、Virus Lockdowns Drag Beleagured Italy Into 12% Contraction、（抜粋）