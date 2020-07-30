フェイスブック、４－６月売上高が市場予想上限上回る－広告持ち直し

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ソーシャルメディアの米 フェイスブックの今年４－６月（第２四半期）の売上高は、アナリスト予想の上限を上回った。新型コロナウイルス感染拡大で混乱したデジタル広告が持ち直した。株価は時間外取引で上昇した。

発表資料によれば、４－６月の売上高は前年同期比11％増の187億ドル（約１兆9600億円）とアナリストの予想平均（173億ドル）を上回った。月間アクティブユーザー数（ＭＡＵ）は27億人。ブルームバーグが調査したアナリストの予想平均は26億3000万人だった。

４－６月の利益は51億8000万ドル。１株利益は1.80ドルと市場予想の1.39ドルより良かった。

広告収入は183億2000万ドルと市場予想169億2000万ドル）を上回り、景気の足取りの悪さにもかかわらず、予算を増やすことに前向きな広告主の姿勢が反映された。１日当たりアクティブユーザー数（ＤＡＵ）は17億9000万人（市場予想17億4000万人）。

同社株は 時間外取引で、一時4.6％高の245.40ドルを付けた。

原題： Facebook’s Revenue Tops Estimates as Ad Sales Endure､Facebook 2Q Revenue Beats Highest Est.; Shares Rise 4.6%（抜粋）