香港政府は、予定される立法会(議会)選挙について、民主派活動家12人の立候補を阻止した。放送局のTVBが匿名の関係者を引用して報じた。

民主派議員の楊岳橋氏と元学生指導者の岑敖暉氏がそれぞれのフェイスブックのページで、この報道を確認。活動家でデモを組織したことのある劉頴匡氏もワッツアップのメッセージで確認した。

香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)によれば、著名活動家の黄之鋒(ジョシュア・ウォン)氏も出馬できなくなった。同氏もワッツアップを通じ報道を確認した。

原題:H.K. Bars Pro-Democracy Candidates From Legco Election: TVB、Joshua Wong Among Those Barred From Hong Kong Election: SCMP(抜粋)