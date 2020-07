スイスのロシュ・ホールディングは、関節リウマチなどに効果が認められている抗炎症薬「アクテムラ」(一般名:トシリズマブ」について、新型コロナウイルス感染症(COVID19)に関係する重症肺炎の入院患者(成人)を対象とした第3相臨床試験(Covacta試験)で、主要評価項目が達成されなかったと発表した。

