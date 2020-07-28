米上院共和党、中小企業追加支援策提案－1000万ドルの長期低利融資も

米上院共和党は27日、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を被った中小企業向けの追加支援策を提案した。

最も影響が深刻な中小企業に対象を絞る「 給与保証プログラム（ＰＰＰ）」の第２弾に加え、季節企業や低所得コミュニティーで活動する企業向けに約600億ドル（約６兆3400億円）の政府保証付き長期融資を行うイニシアチブの創設が柱となる。

上院共和党案は、議会が数週間以内の可決を目指す新型コロナ経済対策のうち、中小企業向け追加支援策を巡る民主党との協議のたたき台となる。

上院共和党案の要約によれば、1000万ドルを上限に１％の固定金利で借り手企業の年間収入の最大２倍まで、最長20年貸し付ける新たな融資プログラムを中小企業庁に設け、２年間の支払い繰り延べも認める。

原題： Senate Republicans Propose Additional Loans for Small Businesses（抜粋）