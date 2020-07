アジア時間帯28日早朝の取引で、銀先物相場が一時2.4%上昇し、2013年8月以来の高値となる1オンス=25.08ドルを付けた。27日の取引では7%強上げていた。

資金逃避需要の高まりに加え、銀の供給懸念も上げ材料となっている。

銀現物は一時0.4%高の24.6832ドル。金現物も0.2%高の1オンス=1946.53ドルと過去最高圏で推移している。

原題: Silver Futures Extend Gains to $25 as Gold at All-Time High、Silver Futures Extend Advance, Touch $25 An Ounce(抜粋)