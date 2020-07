Photographer: Andreas Gebert/Bloomberg Photographer: Andreas Gebert/Bloomberg

金先物の中心限月が27日のアジア時間帯早朝の取引で、1オンス=1935.10ドルを付け、過去最高値を更新した。ドル相場が下落する中で、世界経済を巡る不安が資金逃避先としての金の需要を押し上げた。

米国の実質金利がマイナスとなり、 ドル・スポット指数が1月以来約6カ月ぶりの水準まで下げ、今週28、29日の連邦公開市場委員会(FOMC)で緩和的な金融政策の維持が予想される状況で、金先物相場は最高値を記録した。

原題: Gold Futures Touch Record as Haven Demand Builds, Contract Rolls、*MOST-ACTIVE GOLD FUTURES TRADE AT RECORD HIGH OF $1,935.10/OZ(抜粋)