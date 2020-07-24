【米中ウオッチ】総領事館、パニック売り、暴政批判、香港支援協調も

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【米中ウオッチ】総領事館、パニック売り、暴政批判、香港支援協調もBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国、米国に成都の総領事館閉鎖を要求－ヒューストン閉鎖に対抗
- 中国政府、在香港米総領事館に人員の大幅削減命令も－環球時報編集長
- トランプ米大統領「さらなる在米公館の閉鎖、いつでもあり得る」
- トランプ大統領、米中貿易合意の意味はコロナ禍で「かなり薄れた」
- トランプ氏周辺、強硬派が対中政策掌握か－中国総領事館閉鎖の意味
- 米国務長官、中国指導部の「暴政」批判－米中関係緊張高まる
- 世界と対立する強権中国－習総書記、2022年の共産党大会見据え始動
- ＥＵ、香港支援の「協調対応策」を承認する構え－輸出制限など
- 中国、有効性を認めない可能性に言及－香港市民対象の英国発行旅券
- 中国株急落、米中関係悪化でパニック売り－人民元と香港株も下落
- 【新型コロナ】香港域内の新規感染100人超え続く－韓国も増加の兆し
- 中国、火星探査機｢天問１号｣打ち上げ－人民日報
- 中国中央テレビ、英プレミアリーグの今季残り試合放映せず－関係者
- 中国、日本の抗議を拒絶－尖閣諸島付近の海警局航行巡り