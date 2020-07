バイオジェンに疑問、エーザイとの共同開発薬でコメント渋る－みずほ

米医薬品メーカーの バイオジェンが エーザイと共同開発しているアルツハイマー病治療薬、アデュカヌマブの米食品医薬品局(FDA)申請について、バイオジェンが決算発表後の電話会議で新たなコメントを発表しなかったこと、さらに優先審査バウチャー(PRV)を使ったかどうかに言及しなかったことは「(悪い意味で)極めて多くを語っている」と、みずほのアナリスト、サリム・サイド氏は述べた。電話会議では「大量の疑問」が未解決で残されたという。

同氏によれば、バイオジェンは質疑応答でFDA申請におけるPRV行使の有無についてコメントすることを渋り、アデュカヌマブ申請に対する受け止め方を前向きに誘導しようと試みた。21日夜にリリースで発表したジェフ・カペロ最高財務責任者(CFO)の退社について、何らコメントがなかったことも「信じ難いほどに奇妙だ」とサイド氏は指摘した。

「バイオジェンがアデュカヌマブのデータに強い自信を持っており、かつカペロCFOの退社は同薬品に対する自信と全く関係ないのなら、申請ではPRVを使わなかったと言えばよいだけの話だ」とサイド氏は述べた。

原題:Biogen Lack of Details on Alzheimer’s Drug Seem Negative: Mizuho(抜粋)