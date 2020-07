米連邦住宅金融局(FHFA)によると、5月の住宅価格指数は前月比で0.3%低下した。市場予想は0.3%の上昇だった。前年同月比では4.9%上昇。

原題:

U.S. May FHFA Home Price Index Falls 0.3%, Est. Up 0.3%(抜粋)