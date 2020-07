中国は米国から輸入する化学品「n-プロパノール」の反ダンピング(不当廉売)および反補助金の調査を6カ月間延長する。中国商務省が22日の 声明で発表した。案件の複雑さが理由だという。

原題:China Extends Anti-Dumping Probe of U.S. Chemical by 6 Months(抜粋)