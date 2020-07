トランプ米大統領は21日、「マスクが好きでもそうでなくても、効果はある」と述べ、ソーシャルディスタンス(社会的距離)が保てない場合はマスクを着用するよう米国民に促した。

トランプ大統領はこの日再開した新型コロナウイルスに関する会見で、若者にバーや混雑した場所を避けるよう強く求めた。

トランプ氏は、感染拡大と闘うため、サンベルト地帯各州の知事や病院と政権が緊密に連携していると発言。政権への設備要求で果たされていないものはゼロであり、「どの知事も現時点で何も必要としていない」と語った。

