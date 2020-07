イーベイ、クラシファイド部門をアデビンタに売却へ－計9870億円

米 イーベイはオンラインクラシファイド部門をノルウェーの アデビンタに株式と現金を合わせ計92億ドル(約9870億円)で売却することで合意した。

両社が21日発表した資料によると、イーベイは25億ドルの現金とアデビンタ株式5億4000万株を得る。2021年1-3月(第1四半期)までに取引を完了し、イーベイはアデビンタの筆頭株主となる見込み。オスロ市場でアデビンタ株は一時39%値上がりした。

アデビンタ、イーベイのクラシファイド広告部門買収に近づく-関係者

イーベイはクラシファイド部門の売却後も同事業で相当数の株式を持ち続けることを希望し、現金と株式の組み合わせでの 買収案を提示したアデビンタが有利な情勢となっていた。

