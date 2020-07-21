ベゾス氏資産が130億ドル増、１日の伸びで過去最大－ビリオネア指数

米 アマゾン･ドット･コムの創業者で世界一の富豪であるジェフ・ベゾス氏（56）の純資産が20日、130億ドル（約１兆4000億円）増えた。１日当たりの個人資産の伸びとしては、2012年の ブルームバーグ・ビリオネア指数の創設後で最も大きい。

アマゾン株は7.9％高と、18年12月以来の上昇率。ネットショッピングのトレンドについて楽観的観測が広がった。年初来では73％上げている。

米経済が大恐慌以来の深刻な落ち込みに見舞われているにもかかわらず、ベゾス氏の資産は今年に入り740億ドル増加し、1893億ドルに達した。同氏の個人資産は現時点で、 エクソン・モービルやナイキ、マクドナルドといった大企業の企業価値を上回っている。

元妻のマッケンジー・ベゾス氏の資産は20日、46億ドル増加。同氏は現在、世界13位の資産家。

原題： Jeff Bezos Adds Record $13 Billion in Single Day to His Fortune（抜粋）